Азербайджанская образовательная сеть вносит значимый вклад в повышение качества образования в регионах

Являющаяся крупнейшей корпоративной интранет-сетью в сфере образования, Азербайджанская образовательная сеть (АОС) открывает широкие возможности для развития образовательной сферы в стране.

Общеобразовательные учреждения и образовательные ведомства, входящие в АОС, в систематическом порядке обеспечиваются передовыми информационно-коммуникационными технологиями, что, наряду с усовершенствованием ИКТ-обеспечения образовательной системы в целом, также позитивно влияет на повышение качества учебного процесса в образовательных учреждениях.

АОС ускоряет обмен знаниями между образовательными учреждениями благодаря возможностям телеконференции

В современное время возможности применения информационно-коммуникационных технологий настолько широки, что физические расстояния в ходе реализации того или иного процесса уже перестают быть барьером, становится возможным живое общение между находящимися вдали друг от друга субъектами с помощью использования телекоммуникационных решений. Такие возможности существуют также и в Азербайджанской образовательной сети. Так, одним из фундаментальных преимуществ АОС является предоставление возможности установления связи по телеконференции между образовательными учреждениями по сети в режиме реального времени. Сегодня в школах, подключенных к АОС, используя телекоммуникационные решения, представленные в рамках сети, возможно проведение процесса учебы посредством аудиовизуальных каналов связи, что позволяет образовательным учреждениям организовать учебный процесс в соответствии с передовыми интерактивными методиками.

С этой точки зрения, возможности телеконференции АОС имеют особо важное значение, в частности для образовательных учреждений, расположенных в регионах страны, и обеспечивают определенные преимущества этим учреждениям в деле усовершенствования учебного процесса. Так, например, можно достичь еще большего повышения качества обучения в региональных школах, подключенных к АОС, посредством организации видеотрансляции уроков ведущих педагогов, преподающих в образовательных учреждениях других регионов и столицы, благодаря услуге видеоконференции в рамках единой интранет-сети.

Одним словом, аудиовизуальные телекоммуникационные решения, предоставляемые АОС, играют важную роль в интенсификации обмена знаниями между образовательными учреждениями страны, а также в устранении возможных несоответствий в ходе образовательного процесса в региональных учебных заведениях.

АОС способствует успешной реализации проекта E-Twinning Plus в школах

Возможности АОС также широко используются в реализации проекта E-Twinning Plus, к которому страна присоединилась на международном уровне с 2013 года. В работе этого проекта, цели которого - формирование взаимных отношений между образовательными учреждениями в европейских странах и внедрение транснациональных совместных образовательных моделей в этих странах, до сих пор участвовало свыше 480 местных учебных заведений, среди которых активное участие принимают также и школы из регионов страны. В настоящее время учащиеся и преподаватели школ, функционирующих в Исмаиллы, Гянджа, Лянкяране, Шамахе и других регионах и являющихся активными участниками проекта E-Twinning Plus, регулярно организовывают и проводят видеоуроки в режиме реального времени совместно со своими коллегами из таких стран, как Греция, Турция, Италия и т.д. Такой формат интерактивного обучения способствует обретению новых знаний, и таким образом обеспечивается более интересный для учащихся ход процесса обучения в образовательных учреждениях. Следует отметить, что налаживание связей и общение с иностранными образовательными учреждениями всецело происходят с помощью цифровых технологий, что выводит на передний план технические возможности Азербайджанской образовательной сети.

Таким образом, польза АОС для отечественной образовательной системы не ограничивается всего лишь обеспечением образовательных учреждений техническими ресурсами и возможностями, а также характеризуется возникновением новых инновационных моделей обучения и в целом повышением эффективности, оперативности и качества образования в стране.

Краткая информация об Азербайджанской образовательной сети

Азербайджанская образовательная сеть является крупнейшей образовательной интранет-сетью, объединяющей в единой корпоративной сети образовательные учреждения различных ступеней, а также ведомства, ответственные за реализацию государственной политики в сфере образования (Министерство образования и подчиненные структуры). Проект, запущенный в 2008 году в рамках реализации «Государственной программы по информатизации системы образования Азербайджанской Республики в 2008-2012 гг.», в настоящее время охватывает свыше 2700 образовательных учреждений во всей стране. Число учащихся и преподавателей в общеобразовательных учреждениях, подключенных к данной сети, составляет соответственно 85% и 73% от общего числа по всей стране. Основные преимущества Азербайджанской образовательной сети, оперируемой компанией AzEduNet, заключаются в предоставлении высокоскоростного доступа в Интернет, фильтрации веб-контента от вредного и нежелательного содержания, обеспечении сетевой инфраструктуры и услуг связи по сети интранет (IP телефония, видеоконференция), а также предоставлении услуг по техническому обслуживанию сетей и оборудования.

Эмилия Аббасова