Азербайджанская компания «Cybernet» реализует проект в Узбекистане

Азербайджанская компания «Cybernet» и «Центр внедрения и развития компьютеризации и геоинформационных технологий» при Государственном комитете Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру подписали меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении «Cybernet».

В рамках меморандума «Cybernet» подготовит для госструктуры стратегию развития информационных технологий, обеспечит ее обслуживание с целью совершенствования системы управления IT и окажет консалтинговые услуги.

Компания также создаст программное обеспечение, которое повысит эффективность системы учета недвижимого имущества и ведения кадастра, автоматизирует бизнес с учетом внедрения ERP, CRM и BI-систем.

Применение этих решений ускорит исполнение проектов Госкомитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, а также расширит применение инновационных технологий в Узбекистане.

Компания «Cybernet», основанная в 2004 году, предоставляет услуги и решения в области информационных технологий в Азербайджане и странах Центральной Азии. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, моделировании системной архитектуры, создании IT-инфраструктуры, а также на автоматизации и создании государственных электронных услуг в Азербайджане.

В 2017 году «Cybernet» успешно разработала программное обеспечение для Министерства здравоохранения Казахстана.

Лада Евграшина, Г.Р.