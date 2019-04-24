Азербайджанская фотомодель сдвинула с места двухтонный автомобиль – ВИДЕО

Телеканал «Мир 24» представил в эфире сюжет об азербайджанской модели с богатырской силой по имени Джиа.

Джиа является дипломированным тренером по фитнесу и занимается как со взрослыми, так и с детьми, и в своем интервью «Мир 24» заявляет следующее: «Быть сильной – красиво. Парни оборачиваются, а подруги завидуют, лучше бы в зал пошли».

В сюжете Джиу неспроста называют самой сильной девушкой Азербайджана – в ролике показано, как она сдвигает с места двухтонный автомобиль, и, как оказалось, ранее на спор она сдвинула КамАЗ.

«Мужчины считают нас слабыми, а я хочу доказать, что они ошибаются», - отмечает девушка, которая успешно сочетает спорт с деятельностью фотомодели, и, по словам Джии, в фотостудии она устает намного больше, чем в тренажерном зале.

«Моя мечта – это увидеть себя на обложках всемирно известного глянца», - рассказывает фотомодель.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.