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Азербайджанская армия провела тактико-специальные учения с боевой стрельбой – ФОТО

Сегодня в 15:44 ~ 1 минута на чтение 889
Азербайджанская армия провела тактико-специальные учения с боевой стрельбой – ФОТО

Подразделения и воинские части противовоздушной обороны (ПВО) Отдельной общевойсковой армии провели тактико-специальные учения с боевой стрельбой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, в ходе учений поднятые по тревоге подразделения отработали действия по отражению воздушных ударов условного противника, а также действия штабов согласно процессу принятия решения в соответствии с поставленной задачей.

Для имитации воздушного противника в учениях были задействованы авиационные подразделения. В завершении учений подразделения ПВО общевойсковых соединений выполнили боевые стрельбы.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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