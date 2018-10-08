Азербайджанская актриса упала со второго этажа во время съемок – ФОТО

Азербайджанская актриса Ульфет Башир, известная по ролям в комедии «Stalinin başı» и сериале «Baldız», упала со второго этажа во время съемок в новом фильме.

«На съемках нового фильма «Əfsanə qayıdır» мне предстояло сыграть очень сложную сцену – упасть со второго этажа. Режиссер Эмиль Абдуллаев для данной сцены привел на съемку дублера, но я решила сыграть сцену без его помощи. И вот, что получилось в итоге… Но самое главное, что я всем сердцем люблю свою работу», - пишет У.Башир в соцсети Instagram в комментарии к нижеприведенным снимкам, на которых показала фолловерам ногу в синяках.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @ulfatbeshir_