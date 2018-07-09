Азербайджанка стала обладательницей престижной британской премии за вклад в развитие – ФОТО  

Премией Westminster Award ежегодно награждают в Великобритании людей, которые внесли особый вклад в развитие своего сообщества, добились того, чтобы жизнь людей вокруг стала немного лучше.

В этом году одной из обладательниц престижной премии стала глава Ассоциации азербайджанских женщин Великобритании, супруга посла Азербайджана в Лондоне Ульвия Тагизаде.

Об этом стало известно из страницы победительницы в социальной сети Facebook.

«Я никогда не ставила рамок жить только в «дипломатическом кругу», ведь есть многогранное, мультикультурное и многоконфессиональное общество, т.н. «community», где я живу, работаю, учусь и занимаюсь волонтерством», - пишет Ульвия Тагизаде.

«Моя величайшая мотивация и главная награда – это все те люди, которые находятся вокруг меня – мои соседи, коллеги по работе, друзья из дипломатического корпуса, замечательные женщины из Ассоциации, сенсей из спортивного клуба, коллеги из благотворительной организации Hear Woman GarGar Foundation, доноры крови, с кем рука об руку я регулярно сдавала кровь, бегуны, с которыми я бегу на короткие дистанции по имя поддержки благотворительной организации Cancer Research», - пишет она.

Ульвия Тагизаде называет всех перечисленных людей также своими учителями по жизни: «От каждого из них я беру урок целеустремленности, бескорыстия, преданности делу и желание помочь тем, кто в нужде. Учась у таких людей, я становлюсь лучшей версией себя».

С ноября 2017 года она возглавляет Ассоциацию азербайджанских женщин Великобритании (AWA UK), созданную по ее инициативе с целью помочь женщинам укрепить национальный дух и стать своего рода посланниками своей страны.

Основатель Ассоциации Ульвия Тагизаде – мама двоих детей, но это не мешает ей активно заниматься деятельностью по пропаганде азербайджанских традиций и культуры за рубежом.

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Елена Остапенко, Э.Т.