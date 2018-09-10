Азербайджанец задержан за совращение 15-летней девочки

Уроженец Азербайджана задержан в Петербурге за связь с несовершеннолетней.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Спбдневник.ру, еще в середине июля в полицию обратилась 33-летняя женщина, которая тоже приехала с Кавказа.

Она написала заявление на своего 22-летнего земляка, который совращал ее 15-летнюю дочь. Инциденты происходили на съемной квартире на Витебском проспекте в течение полутора месяцев - с 1 сентября по 15 октября 2017 года.

Следственный комитет возбудил в отношении педофила уголовное дело по статьям «Половое сношение с несовершеннолетней» и «Развратные действия», его задержали и заключили под стражу.

Тимур Рзаев, Э.Т.