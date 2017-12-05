Азербайджанец задержал водителя, сбившего насмерть ребенка в Москве – ФОТО – ВИДЕО

Смертельное ДТП произошло вечером в воскресенье на Алтуфьевском шоссе.

29-летние родители и 3-летний мальчик переходили дорогу по пешеходному переходу, на зеленый свет. Но на зебру внезапно, не сбавляя скорости, вылетела «Шкода октавия».

Водитель снес пешеходов, но даже не подумал остановиться. Пока свидетели вызывали скорую помощь и полицию, лихач пытался скрыться.

Очевидцем ДТП стал азербайджанец Васиф Абышев - он в этот момент стоял на обочине. Увидев, что сбившая людей иномарка продолжает движение, он двинулся за ней.

Вилять по дорогам пришлось несколько километров.

Васиф потом рассказывал полицейским: номера у «Шкоды» были заляпаны, он боялся, что преступнику удастся убежать. В то же время во время погони он пытался разглядеть, сколько человек в салоне. Водитель был один. Когда Абышев блокировал его машину, лихач буквально вывалился из салона - настолько был пьян.

Васиф скрутил оппонента и доставил на место ДТП - туда к тому времени уже приехали полицейские.

«Супруги и их малолетний сын были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи», - сообщил врио начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов. - К сожалению, от полученных травм ребенок скончался.

В полиции уточняют: экспертиза показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови нашли около 1 промилле алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказание по ней - от 2 до 7 лет лишения свободы.

Во вторник будет решаться вопрос о его аресте.

«КП»