Азербайджанец, выдавший дочь за армянина: «Если у вас есть достоинство, идите и возвращайте свои земли!» - АУДИО

В последние дни в СМИ разразился очередной скандал, связанный с главой Российско-Азербайджанского культурного общества в Москве Агададашем Керимовым.

Как сообщает 1news.az, он совершил провокацию против Азербайджана на «Празднике граната».

Напомним, что проведение мероприятия не на должном уровне, представление там экспонатов, связанных с Арменией, вызвало недовольство азербайджанцев.

Кроме того, на мероприятии не был представлен ни флаг Азербайджана, ни один экспонат, относящийся к республике.

После того, как стало известно, что Керимов организовал данное мероприятие совместно с армянами, азербайджанцы выразили протест.

Видя негативное отношение азербайджанцев, он вместе с армянами попытался прибегнуть к провокации и отстранить азербайджанцев от мероприятия.

Далее Керимов вызвал на место проведения мероприятия сотрудников правоохранительных органов и потребовал ареста азербайджанцев.

Мероприятие завершилось антиазербайджанскими высказываниями армян.

Связавшись с редакцией A24.Az, А.Керимов внес ясность в ряд заявлений, высказанных в его адрес. Наряду с этим он также оскорбил представителей СМИ, распространяющих информацию о нем.

Он назвал их бестолковыми и никчемными.

«Они несколько раз приглашали меня, но, зная их уровень, я не ходил на их мероприятия…Я являюсь гражданином РФ, а не Азербайджана. Эти лжежурналисты все сделают ради денег. За деньги сегодня они будут хвалить Сатану, завтра еще кого-нибудь…

Если вы азербайджанцы, то начните с Азербайджана…

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Те, которые убежали в Москву, лишь бы не воевать за Карабах, вот они здесь устраивают межнациональные провокации. В России нет такого понятия, что этот азербайджанец, а этот армянин и т.д. Если он гражданин России то живет здесь…

Если армянин выше тех азербайджанцев, что вокруг меня, то для меня нет разницы, кто он. Для меня главное, чтобы муж моей дочери был достойным, мужиком, зарабатывал деньги, защищал семью…

А то здесь есть такие азербайджанцы, которые живут у родителей жены, не работают, ничего не делают, продают машину, дом…

Если у вас есть достоинство, идите и возвращайте свои земли!» - сказал он.

Представляем полную аудиозапись высказываний А.Керимова.

1news.az