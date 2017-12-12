Азербайджанец Шакил О’Нил перешел в саратовский «Автодор»

Саратовский «Автодор» заключил контракт с форвардом сборной Азербайджана по баскетболу Шакилом О’Нил Маккисиком.

Как передает 1news.az со ссылкой на сайт саратовского клуба, нынейшний сезон баскетболист начал в составе испанской «Гран-Канарии», однако покинул клуб из-за разногласий с главным тренером. В 9 матчах чемпионата Испании новичок саратовского клуба набрал в среднем 5.4 очка и сделал 1.8 подбора, 1.6 передачи, 1.0 перехвата за 18 минут. В Кубке Европы Маккиссик сыграл за «Гран-Канарию» 6 матчей, в которых его средняя статистика составила 7.2 очка, 1.7 подбора, 1.0 передачи, 0.5 перехвата за 14.4 минуты. 14 ноября в выездном матче Еврокубка против санкт-петербургского «Зенита» новичок «Автодора» стал самым результативным в составе испанской команды, набрав 16 очков и сделав 3 подбора, 3 передачи и перехват за 21:50 минуты.

Минувший сезон баскетболист завершил в турецком «Ушаке», набирая в среднем 15.8 очка, 5.7 подбора, 2.9 передачи и 1.4 перехвата за 33.5 минуты в 26 матчах чемпионата Турции. На европейской арене Маккиссик помог «Ушаку» занять 6-е место в группе по итогам регулярного сезона Лиги Чемпионов, попутно став MVP 3-го тура, а также дойти до четвертьфинала Кубка ФИБА-Европа. В 9 матчах Лиги Чемпионов-2016/17 его средняя статистика составила 15.6 очка, 4.6 подбора, 2.4 перехвата и 1.3 передачи за 32.8 минуты.

Ранее выпускник университета Аризоны выступал за итальянский «Пезаро» и южнокорейский «Чханвон Сэйкерс». В июне 2017-го года Шакил О’Нил Маккисик получил азербайджанское гражданство и стал игроком нашей сборной.

Мурад Ахундов