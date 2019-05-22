Азербайджанцы стали часто посещать Иран

За первый квартал 2019 года путешествия граждан Азербайджана в Иран увеличились на 79,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Государственный комитет по статистике Азербайджана.

За последние четыре месяца, более 1 млн. 636 тыс. человек из Азербайджана посетили зарубежные страны, среди которых 39,2% посетили Иран.

В последние годы Иран всегда был в центре внимания азербайджанских туристов, и они все больше посещают Иран с целью получить медицинскую помощь и лечение, совершить паломничество в религиозных городах и проехать в Нахчыванскую Автономную Республику.

А.С.