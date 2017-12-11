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Азербайджанцы России поддерживают выдвижение Путина на очередной президентский срок

Сегодня в 16:20 ~ 1 минута на чтение 135
Азербайджанцы России поддерживают выдвижение Путина на очередной президентский срок

Азербайджанцы России поддерживают решение президента РФ Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на очередной президентский срок.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом говорится в письме от имени азербайджанских общин России на имя главы российского государства.

«От имени азербайджанских общин России полностью поддерживаем Ваше решение об участии в предстоящих президентских выборах. Все без исключения азербайджанцы, являющиеся неотъемлемой составной частью российского общества, опираются на Вас и поддерживают Вас. Именно в период Вашего руководства страной Россия смогла вернуть себе величие, политическое и экономическое процветание», - говорится в письме Владимиру Путину.

Отметим, что письмо В.Путину от имени азербайджанских общин России подписал академик Фазиль Гурбанов.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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