Азербайджанцы России поддерживают выдвижение Путина на очередной президентский срок

Азербайджанцы России поддерживают решение президента РФ Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на очередной президентский срок.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом говорится в письме от имени азербайджанских общин России на имя главы российского государства.

«От имени азербайджанских общин России полностью поддерживаем Ваше решение об участии в предстоящих президентских выборах. Все без исключения азербайджанцы, являющиеся неотъемлемой составной частью российского общества, опираются на Вас и поддерживают Вас. Именно в период Вашего руководства страной Россия смогла вернуть себе величие, политическое и экономическое процветание», - говорится в письме Владимиру Путину.

Отметим, что письмо В.Путину от имени азербайджанских общин России подписал академик Фазиль Гурбанов.

Ялчин Алиев, Э.Т.