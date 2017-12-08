Азербайджан зовет казахстанские компании в свои промышленные и аграрные парки

Азербайджан пригласил инвесторов из Казахстана к реализации проектов в промышленных парках и агропарках страны.

Данное предложение было озвучено на встрече министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева с министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым, сообщил сайт Минэкономики.

Ш.Мустафаев сообщил, что в Азербайджане действуют 70 компаний с казахстанским капиталом, а в Казахстане работают 800 азербайджанских компаний.

Стороны затронули вопросы сотрудничества в сфере транспорта, транзита грузов и грузоперевозок, важность расширения связей между морскими портами двух стран.

К.Бозумбаев указал на важность организации встреч между представителями машиностроительных предприятий двух стран.

Лада Евграшина, Г.Р.