Азербайджан завершил первое полугодие с профицитом госбюджета

Профицит госбюджета Азербайджана в первом полугодии 2018 года составил 297,3 млн манатов, следует из информации с сайта Министерства финансов.

Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета Азербайджана в январе-июне 2018 года составили 9 млрд 821,6 млн манатов (рост на 27,1% к показателю аналогичного периода прошлого года).

В структуре доходов поступления по линии Министерства налогов составили 3 млрд 382,6 млн манатов (рост на 0,9%), в том числе от ненефтяного сектора – 2 млрд 226,1 млн манатов (65,8% всех сборов по линии ведомства).

Поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета в январе-июне 2018 года составили 1 млрд 619 млн манатов (рост на 38,2%).

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда составили 4 млрд 608 млн манатов, прочие доходы – 33,1 млн манатов, внебюджетные доходы бюджетных организаций – 178,9 млн манатов.

Расходы госбюджета за январь-июнь 2018 года составили 9 млрд 524,3 млн манатов (рост на 16,2%).

Социальные расходы составили 3 млрд 625,7 млн манатов или 38,1% всех расходов госбюджета в I-ом полугодии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их объем увеличился на 3,6%.

Текущие расходы госбюджета в первом полугодии 2018 года составили 4 млрд 948,8 млн манат или 51,9% всех расходов госбюджета, капитальные – 3 млрд 596,3 млн манатов (37,8% всех расходов), расходы на обслуживание госдолга и обязательств – 979,2 млн манат (10,3% всех расходов).

Минфин сообщил, что доходы сводного бюджета Азербайджана за январь-июнь 2018 года составили 15 млрд 100,2 млн манатов (рост на 30,1%), расходы – 10 млрд 843 млн манатов, профицит – 4 млрд 257,2 млн манатов.

Напомним, что доходы госбюджета на 2018 году прогнозируются в 22 млрд 149 млн манатов, расходы - 23 млрд 100 млн манатов, дефицит госбюджета – 951 млн манатов или 1,3% ВВП.

Лада Евграшина, Г.Р.