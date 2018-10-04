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Азербайджан заверил, что в стране нет подконтрольных Пентагону лабораторий

Сегодня в 21:42 ~ 1 минута на чтение 324
Азербайджан заверил, что в стране нет подконтрольных Пентагону лабораторий

Министерство обороны Азербайджана заявило в четверг, что на территории страны нет каких-либо лабораторий, подконтрольных другому государству, и «речи о реконструкции не может быть».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что реконструкция подконтрольных Пентагону лабораторий продолжается на Украине, в Азербайджане и Узбекистане.

«На территории Азербайджана не существует каких-либо лабораторий, подконтрольных другому государству. Поэтому не может быть и речи об их реконструкции», — заявили в пресс-службе оборонного ведомства.

РИА Новости

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