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Азербайджан занял 5-е место по числу въездных поездок в Россию в 2017 году

Сегодня в 10:55 ~ 1 минута на чтение 307
Азербайджан занял 5-е место по числу въездных поездок в Россию в 2017 году

Агентство ТурСтат проанализировало статистику въездного туризма в Россию за 9 месяцев 2017 года - с 1 января по 30 сентября 2017 года - и составило рейтинг стран по въездному туризму в Россию.

Азербайджан занял 5-е место по числу поездок в Россию с 655 тыс. поездок, что на 5% меньше чем годом ранее.

В топ-10 стран по количеству въездных туристских поездок в Россию по итогам 9 месяцев 2017 года вошли Украина (6,640 тыс.), Казахстан (2,675 тыс.), Китай (1,243 тыс.), Финляндия (781 тыс.), Азербайджан (655 тыс.), Польша (556 тыс.), Германия (500 тыс.), Армения (442 тыс.), Молдова (396 тыс.) и Узбекистан (375 тыс.).

Лидеры роста въездного туризма в Россию в 2017 году - это Китай с 1,24 млн поездок за 9 месяцев текущего года, что на 16% больше, чем за 9 месяцев 2016-го; Южная Корея с 200 тыс. поездок (на 49% больше) и Япония с 84 тыс. поездок (на 22% больше).

Общее число въездных туристских поездок в Россию за 9 месяцев 2017 года снизилось на 3% - до 18 миллионов 972 тысяч с 19 миллионов 525 тысяч  - по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Ялчин Алиев, Э.Т.

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