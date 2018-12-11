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Азербайджан занял 2-е место по Южному региону на международной олимпиаде школьников по информатике - ФОТО

Сегодня в 15:52 ~ 1 минута на чтение 661
Азербайджан занял 2-е место по Южному региону на международной олимпиаде школьников по информатике - ФОТО

8-9 декабря в столице Грузии, Тбилиси, прошла международная командная олимпиада школьников по информатике.

Отметим, что международная командная олимпиада проводится в шести регионах.

Наши школьники приняли участие в олимпиаде по Южному региону, где, помимо Азербайджана, участвовали школьники из Грузии и Армении.

В конкурсе, в котором приняли участие 19 команд, Азербайджан представили учащиеся лицея с уклоном физики, математики и информатики Абуталыб Намазов, Мурад Эйнизаде и Ибрагим Тагизаде. Наша команда, занявшая 2-е место по Южному региону, была награждена дипломом Международной командной олимпиады.

Цель участия в данной олимпиаде - определить уровень наших учащихся, повысить их опыт и активизировать подготовительный процесс  в соответствии с планом подготовки  к Международной олимпиаде по информатике (IOI), которая состоится в 2019 году.

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