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Азербайджан выделил 200 тыс. долларов на помощь Палестине

Сегодня в 12:00 ~ 1 минута на чтение 613
Азербайджан выделил 200 тыс. долларов на помощь Палестине

Правительство Азербайджана оказало помощь Палестине в размере 200 тысяч долларов США.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Учитывая поддержку, которую Азербайджанская Республика всегда оказывала в трудные дни палестинскому народу, и приверженность исламской солидарности, в октябре этого года испытывающему ныне финансовые затруднения Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East – UNRWA) оказана помощь в размере 200 тысяч долларов США.

Созданное в 1948 году UNRWA помогает более 5 млн палестинцам в Ближневосточном регионе в сфере образования, здравоохранения, гуманитарной помощи при чрезвычайных ситуациях, оказывает социальные услуги. Резкий дефицит бюджета организации в 2018 году создал большой риск для нормальной деятельности организации и устойчивости программ. В связи с этим с целью оказания поддержки UNRWA международной общественностью реализуются различные кампании, ряд стран предпринимают шаги для оказания дополнительной помощи организации.

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