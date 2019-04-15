Азербайджан важный партнер США в борьбе с международной преступностью – посол

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер отмечает вклад Баку в обеспечение международной безопасности, в том числе в борьбу с распространением наркотиков.

«Руководство Азербайджана является нашим надежным партнером в направлении обеспечения международной безопасности. Мы знаем, какую опасность представляют наркотики для каждой страны и Азербайджан проявил лидерство в борьбе с этим международным злом», - заявил Э.Литценбергер в понедельник в Баку на открытии 36-ой Международной конференции по борьбе с наркотиками, передает Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, борьба с наркоманией является «борьбой со смертоносным орудием, которое забирает жизни наших близких и знакомых».

«Еще в 2000 году Азербайджан присоединился к международной коалиции и направил своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения стабильности. Также Баку предоставил маршруты для осуществления грузоперевозок в Афганистан», - подчеркнул посол.

Э.Литценбергер отметил, что США заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном.

«Азербайджан является важным партнером США в борьбе с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Наше партнерство будет только расти, мы намерены создать наиболее эффективные методы борьбы с наркотиками», - сказал дипломат.

Он отметил также растущую роль Азербайджана в диверсификации международных энергетических и транспортных маршрутов.