Азербайджан – в десятке стран мира по дешевизне дизельного топлива

Средняя цена на дизельное топливо по всему миру составляет $1,04 за литр, однако розничная цена дизеля в разных странах отличается.

Как следует из информации с сайта Global Petroleum prices, Азербайджан входит в первую десятку из 167 стран мира по дешевизне этого вида топлива – около $0,36 за литр дизеля.

Среди соседей Азербайджана самая низкая цена за литр этого вида топлива у Ирана - $0,09, в Туркменистане литр продается за $0,38, в Казахстане - $0,5, в РФ - $0,7.

Самый дорогой дизель в Исландии - $2,02 за литр.

Что касается высокооктанового бензина, то, по данным Global Petroleum prices, в Азербайджане литр можно купить в среднем за $0,74, в РФ - $0,73, в Туркменистане - $0,43, в Казахстане - $0,56.

Иран входит в пятерку мировых стран по дешевизне бензина - $0,36 за литр.

Самый дорогой бензин – в Исландии ($2,1 за литр).

Дизель и бензин в Венесуэле признаны самыми дешевыми в мире.

Ценовое агентство анализирует ситуацию на рынке топлива понедельно и помесячно.

Лада Евграшина, Г.Р.