Азербайджан сыграл вничью с Казахстаном и завершил турнир на 3-ем месте

Сборная Азербайджана по футзалу провела последнюю встречу в рамках турнира «Top 4 nations» в Иране.

Как сообщает 1news.az, в последнем матче Азербайджан сыграл вничью с Казахстаном со счетом 3:3. Голами отметились дважды Вассура, и один раз Карвальо.

Интересно, что с таким же счетом завершился и первый матч нашей сборной с Ираном. Более того, сборная забила три мяча по всех трех встречах. Только во втором туре этого оказалось недостаточным для ничьи. Азербайджан проиграл России (3:4).

Эта ничья позволила Азербайджану завершить турнир на 3-ем месте, опередив Казахстан. У обеих сборных оказалось 2 очка, но разница забитых и пропущенных в пользу нашей команды. Азербайджан забил 9, пропустив 10 голов. Казахстан же во втором туре со счетом 1:2 уступил Ирану, соответственно у них 7 забитых и 8 пропущенных.

Победитель же турнира определиться в матче Россия – Иран. Напомним, что турнир носил подготовительный характер для сборной Азербайджана, которой через два месяца предстоит играть на чемпионате Европы в Словении.

Теймур Максутов