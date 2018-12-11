Азербайджан сыграет в отборе на Евро с Францией, Словакией, Швейцарией, Грузией и Лихтенштейном

Стали известны соперники молодежной (U-21) сборной Азербайджана по футболу в отборе на Евро-2021.

Как сообщает 1news.az, сегодня в Ньоне прошла жеребьевка квалификационного этапа чемпионата Европы.

Сборная Азербайджана попала в группу B, где ее соперниками стали команды Франции, Словакии, Швейцарии, Грузии и Лихтенштейна. Точный календарь матчей сборной будет определен позже.

Отбор стартует в марте. Матчи будут проведены в следующие сроки:

18-20 марта 2019 года

3-11 июня 2019 года

2–10 сентября 2019 года

7–15 октября 2019 года

11–19 ноября 2019 года

23–31 марта 2020 года

31 августа–8 сентября 2020 года

5–13 октября 2020 года

Напомним, что молодежная (U-21) сборная Азербайджана после заседания Исполкома АФФА осталась без главного тренера. Рашад Садыхов был отправлен в отставку. Имя нового главного тренера пока неизвестно.

Теймур Максутов