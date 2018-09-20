Азербайджан стартовал на домашнем чемпионате мира с трех побед – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене стартовал чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает 1news.az, в первый день состязаний определятся победители в весовых категориях до 48 кг у женщин, и до 60 кг у мужчин. От сборной Азербайджана в этих весовых категориях выступят Аиша Гурбанлы, Орхан Сафаров и Карамат Гусейнов. Все трое вступят в борьбу с 1/32 финала.

Женщины

48 кг

В 1/32 финала Аиша Гурбанлы одержала победу над предствительницей Голландии Амбер Герсье, которая получила три предупреждения.

Мужчины

60 кг

В 1/32 финала Орхан Сафаров стартовал с чистой победы над Амартувшином Баяраа из Монголия.

В свою очередь Карамат Гусейнов также иппоном победил Йорана Шилдерманса из Бельгии.

Поединки за медаль стартуют в 16:00.

Отметим, что в индивидуальных соревнованиях примут участие в целом 758 дзюдоистов (460 мужчин, 298 женщин) из 125 стран. В женских состязаниях будет представлено 80 стран, в мужских - 118. Мундиаль завершится 27 сентября командными соревнованиями.

Теймур Максутов