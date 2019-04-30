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Азербайджан создал авиационную бомбу с системой лазерного наведения – ФОТО

Сегодня в 16:56 ~ 1 минута на чтение 437
Азербайджан создал авиационную бомбу с системой лазерного наведения – ФОТО

К испытаниям готова инертная версия авиационной бомбы с системой лазерного наведения, подготовленная Научно-исследовательским институтом Минообронпрома Азербайджана совместно с турецкой фирмой ASELSAN.

Как сообщает «Azeridefence» со ссылкой на источник в МОП, в настоящее время изготовлено 3 экземпляра первого прототипа бомбы.

Сообщается, что некоторое время назад в Турцию для интеграции с созданным ASELSAN комплексом лазерного наведения (LGK) был отправлен корпус бомбы.

Представители турецкой фирмы ASELSAN внесли в конструкцию небольшие изменения и интегрировали систему в авиабомбу производства Азербайджана.

Инертная версия готова к испытаниям в Азербайджане.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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