Азербайджан создал авиационную бомбу с системой лазерного наведения – ФОТО

К испытаниям готова инертная версия авиационной бомбы с системой лазерного наведения, подготовленная Научно-исследовательским институтом Минообронпрома Азербайджана совместно с турецкой фирмой ASELSAN.
Как сообщает «Azeridefence» со ссылкой на источник в МОП, в настоящее время изготовлено 3 экземпляра первого прототипа бомбы.
Сообщается, что некоторое время назад в Турцию для интеграции с созданным ASELSAN комплексом лазерного наведения (LGK) был отправлен корпус бомбы.
Представители турецкой фирмы ASELSAN внесли в конструкцию небольшие изменения и интегрировали систему в авиабомбу производства Азербайджана.
Инертная версия готова к испытаниям в Азербайджане.
Эльшан Рустамов, Г.Р.