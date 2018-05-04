Азербайджан сократил транзит нефти через РФ

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) сократила транзит нефти через российский порт Новороссийск в январе-апреле 2018 года до 399406 тонн с 409000 тонн за аналогичный период годом ранее, сообщил источник в SOCAR.

Отчасти сокращение связано с короткой приостановкой в апреле работы нефтепровода Баку-Новороссийск из-за профилактических работ на российском участке.

В 2018 году через РФ предусматривается прокачка 1,3-1,5 млн тонн азербайджанской нефти.

В 2017 году экспорт азербайджанской нефти через Россию составил 1,50 миллиона тонн, в 2016 году - 1,21 миллиона тонн, в 2015 году - 1,27 миллиона тонн.

Баку использует этот маршрут для экспорта своей нефти c 1997 года.

Лада Евграшина, Г.Р.