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Азербайджан сможет делать четвертую замену в Лиге Наций

5 Июля, 2018 в 17:02 ~ 1 минута на чтение 459
Азербайджан сможет делать четвертую замену в Лиге Наций

УЕФА объявил о ряде изменений в правилах проведения матчей под эгидой союза.

Если матч перейдет в дополнительное время, каждая команда получит право на четвертую замену.

Это будет распространяться на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка Европы, Лиги наций и остальных турниров УЕФА, начиная с сезона-2018/19.

Отмечается, что если команда в основное время произвела менее трех разрешенных замен, то в случае перехода игры в экстра-тайм у него останется право использовать в общей сложности четыре замены.

Также УЕФА разрешит командам задействовать до 12 запасных игроков в ряде своих турниров: Суперкубке УЕФА, молодежном чемпионате Европы (U-21), Лиге наций, Евро-2020 (отборочном и финальном турнире) и женском европейском чемпионате.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы команды по-прежнему использовать 7 запасных игроков, за исключением финального матча, куда разрешат включить 12 футболистов.

Напомним, что ранее четвертую замену одобрила ФИФА.

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