Азербайджан-Словакия: Пора побеждать!

Сегодня сборная Азербайджана по футболу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сыграет против Словакии.

Это третий матч нашей сборной в отборочной кампании. Предыдущие две встречи были проиграны. Если стартовое поражение от Хорватии в гостях (1:2) даже вселяло оптимизм, то неудача в домашнем матче с венграми (1:3) сильно разочаровала.

Сразу после жеребьевки отборочного этапа стало понятно, что Азербайджан – слабейшая сборная группы, но в преддверии каждого отбора мы надеемся на чудо.

Еще до июньских матчей мы писали, что игры против Венгрии и Словакии важнейшие в отборочном этапе для Азербайджана. По силе венгры и словаки послабее и Хорватии, и Уэльса. И два домашних матча против этих национальных команд – шанс одержать хотя бы одну победу.

Шанс такой пока еще остается. Сегодня сборная должна продемонстрировать лучшее на что способна.

С венграми борьбы не получилось. Быстрый гол во многом предопределил ход игры. Вернуться в игру сборная могла после гола Махира Эрмели, но уже спустя две минуты пропустила третий мяч. На этом игра была завершена.

Венгрия одержала заслуженную победу в Баку, хотя это не та сборная, против которой у нас нет шансов. В составе сборной Венгрии нет звезд, против которых невозможно действовать. Нет Модрича, Ракитича или Крамарича. Нет даже Марека Гамшика. Есть лишь Балаж Джуджак, который уже три года зарабатывает на безбедную старость в ОАЭ, а пиком карьеры которого было московское «Динамо». Два гола в ворота Азербайджана после стандартов забил защитник Вилли Орбан.

После поражения от Венгрии капитан сборной Азербайджана Максим Медведев сказал, что «в нашей команде нет высокорослых игроков». Для сравнения: рост Орбана 186 см. Такой же рост у нашего защитника Бадави Гусейнова, а критикуемый всеми Рахиль Мамедов и вовсе был одним из самых высокорослых на поле – 191 см.

Вообще именно в этом матче в составе сборной как никогда было много высокорослых игроков. Это и левый защитник Антон Кривоцюк, и вся тройка нападающих – Махир, Рамиль, Ренат. Другое дело, что при каждом стандарте у ворот сборной Азербайджана возникал «пожар». Значит, тут дело вовсе не в росте, а в умении играть на «втором этаже».

Проблема эта возникла не в матче против Венгрии. Об этом известно уже много лет. И соперники, анализирующие игру национальной команды Азербайджана, прекрасно это видят. А в составе сборной Словакии высокорослых футболистов не меньше. Да и по составу словаки сильнее венгров.

Лидер сборной - Марек Гамшик, который, правда, в январе поменял «Наполи» на Китай. В атаке есть такие добротные игроки, как Мак и Дуда. Но, пожалуй, главной звездой сборной считается защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр. Transfermarkt оценивает 24-летнего защитника в 60 млн евро. К счастью для сборной Азербайджана, Шкриньяр, несмотря на свой высокий рост, не отличается результативностью. В этом сезоне Серии А он так и не открыл счет забитым мячам.

Но для нас сейчас важнее, как измениться игра сборной Азербайджана. Вчера на предматчевой пресс-конференции Никола Юрчевич сказал, что в составе будет несколько изменений.

Во-первых, пора бы возвращать в центр нападения Рамиля Шейдаева. Рамиль неплохо умеет атаковать по всему фронту атаки, но сковывать его левым флангом едва ли удачное решение. Во-вторых, Ренат Дадашов показал, что пока совсем не готов играть в основе. В матче против Словакии на фланг нужен более быстрый и скоростной игрок. Агабала Рамазанов неплохо вышел на замену и вполне может сыграть слева. Есть еще вариант с Намиком Алескеровым.

Наверняка, какие-то изменения будут и в обороне. Рахиль Мамедов совсем не справляется со своими функциями. Кроме того, он, практически, не имеет игровой практики в «Карабахе». Другой вопрос, что вариантов его замены не так уж и много. Возможно, Антон Кривоцюк сыграет в центре, а его место слева займет Шахрияр Рагимов.

Сегодня в СМИ также появилась информация, что в основе сборной с первых минут появится полузащитник «Сабаха» Рашад Эюбов. Он заменит Дмитрия Назарова. Довольно неожиданный шаг Юрчевича. Хотя хорват любит удивлять. Едва ли кто-то ждал в основе с венграми Рената Дадашова. Тогда этот шаг себя не оправдал. Посмотрим, чем эксперименты Юрчевича обернутся на этот раз.

Для сборной Азербайджана сегодня очень важно, как минимум, не проиграть. Дело даже не в сохранении математических шансов на выход из группы. Скорее, это дело чести. Нельзя дважды за четыре дня проигрывать в родных стенах.

Теймур Максутов