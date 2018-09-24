Азербайджан расширил экспорт оружия

Министерство оборонной промышленности Азербайджана расширило экспорт оружия различным странам мира.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель министра Яхья Мусаев на пресс-конференции, посвященной выставке, которая начнется завтра, 25 сентября.

«В основном увеличена продажа стрелкового оружия и боеприпасов к нему. Основные его покупатели - это азиатские, африканские и ближневосточные страны», - сказал Я.Мусаев.

Напомним, что 25-27 сентября в Баку состоится Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX 2018. Это масштабное мероприятие, организуемое для демонстрации вооружения и военной техники.

В нем примут участие 224 компании из 29 стран мира. Азербайджан, Турция, Франция, Россия, Израиль, Беларусь, Пакистан, Сербия, Украина и другие страны будут представлены на выставке национальными стендами.

В выставке также примут участие ведущие компании, представляющие оборонную промышленность Болгарии, Китая, Италии, Литвы, Нидерландов и других стран-участниц.

Выставка пройдет в трех павильонах Baku Expo Center и на открытой площадке. Павильон Министерства оборонной промышленности Азербайджана будет находиться в третьем зале Baku Expo Center.

Выставка ADEX является идеальной платформой для демонстрации самых последних образцов вооружения и подписания новых договоров в сфере международного военно-технического сотрудничества. Информационную поддержку выставке обеспечивают более 60 местных и международных ведущих медиа, среди них - новостные агентства, веб-сайты и журналы, в том числе и 1news.az.

Выставка проводится по инициативе и организована Министерством оборонной промышленности Азербайджана. В качестве организатора выставки также выступает компания Caspian Event Organisers (CEO).

Тимур Рзаев, Э.Т.