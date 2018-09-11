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Азербайджан против Норвегии. Последняя домашняя игра молодежной сборной – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня в 18:56 ~ 1 минута на чтение 291
Азербайджан против Норвегии. Последняя домашняя игра молодежной сборной – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня молодежная (U-21) сборная Азербайджана по футболу проводит последнюю домашнюю игру в рамках квалификации чемпионата Европы.

Как сообщает 1news.az, подопечные Рашада Садыхова на «Далга Арене» принимают сборную Норвегии.

С турнирной точки зрения для азербайджанской команды эта игра не имеет никакого значения. Квалификация была провалена уже после первого круга. Но, возможно, это последний шанс для сборной одержать победу в этом отборе. В октябре команде предстоит последняя игра отбора в гостях против все той же Норвегии. Едва ли нашей команде что-то светит в гостях.

В отличие от Азербайджана у норвежцев еще остались шансы даже на первое место, хотя они и не такие очевидные. После семи матчей у норвежцев 11 очков, и они на 5 пунктов отстают от лидера Германии, с которой ей предстоит очное противостояние между двумя матчами с нашей командой.

Составы команд:

Азербайджан: Камран Ибрагимов, Сертан Ташкын, Антон Кривоцюк, Эльтун Турабов, Юсиф Набиев, Фахмин Мурадбейли, Будаг Насиров, Гаджиага Гаджилы, Гисмат Алыев, Барыш Экинчиер, Фарид Набиев.

Норвегия: Сондре Россбах, Юлиан Райерсон, Андреас Ханше-Ольсен, Ульрик Йенссен, Вебьорк Хофф, Тортен Торсбю, Бирк Риса, Хенрик-Рервик Бьордаль, Тобиас Беркеейет, Деннис Йонсен, Эрлинг Холланн.

Теймур Максутов

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