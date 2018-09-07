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Азербайджан стартовал в Лиге Наций с нулевой ничьи – ОБНОВЛЕНО

7 Сентября, 2018 в 21:51 ~ 1 минута на чтение 19611
Азербайджан стартовал в Лиге Наций с нулевой ничьи – ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по футболу сыграла вничью с национальной командой Косово на старте Лиги Наций.

Как сообщает 1news.az, за 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться. В результате, матч завершился в ничью. Ни одна из сторон не наиграла на гол.

10 сентября сборную ждет гостевой матч против Мальты.

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После первого тайма счет в матче не открыт. Темп в игре довольно низкий, и ни одна из сторон опасных моментов создать не смогла.

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Эта первая игра национальной команды в рамках Лиги Наций.

Матч проходит на Бакинском Олимпийском стадионе.

Составы команд:

Азербайджан: Камран Агаев, Павел Пашаев, Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Урфан Аббасов, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Эмин Махмудов, Руслан Гурбанов, Махир Мадатов, Рамиль Шейдаев. 

Косово: Самир Уйкани, Фидан Алити, Геролинд Шала, Экуран Криезиу, Берсант Целина, Арбер Зенели, Амир Рахмани, Мергим Войвода, Ведат Мурики, Леарт Пачарада, Эдон Жегрова.

Теймур Максутов

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