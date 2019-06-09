Азербайджан принят в члены Межправительственного комитета ЮНЕСКО

Нашу страну на проведенной в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 7-й сессии Конференции сторон Конвенции «Об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения» представила делегация во главе с заместителем министра культуры Севдой Мамедалиевой.

В последний день сессии прошли выборы в Межправительственный комитет Конвенции «Об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения» на 2019-2023 годы.

Азербайджан, выдвинувший свою кандидатуру от группы Восточной Европы, избран членом комитета на четыре года.

Отметим, что кроме Азербайджана в комитет избраны Австрия, Дания, Бразилия, Эквадор, Сент-Винсент и Гренадины, Монголия, Буркина-Фасо, Эфиопия, Сенегал, Катар и Армения. Главная функция Межправительственной комиссии, которая раз в год собирает представителей 24 стран-членов на встречу отчетного характера, заключается в том, чтобы придать импульс применению и поощрению принятой в 2005 году Конвенции.

АЗЕРТАДЖ