Азербайджан примет участие в сессии Международной морской организации - ФОТО

В Лондоне (Великобритания) с 5 по 14 июня пройдет 101-я сессия Комитета морской безопасности Международной морской организации (IМО).

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного морского агентства (ГМА) Министерства транспорта, связи и высоких технологий АР Турал Мусеибов, делегацию Азербайджана на мероприятии возглавит директор Государственного морского агентства Гудрат Гурбанов.

На сессии будут обсуждены решения различных структур IМО, изменения в юридических документах, усиление безопасности, конструкции, дизайна и стандартов новых кораблей, повышение эффективности безопасного использования горючего, контейнеров и грузоперевозок, предотвращение загрязнения моря, применение конвенции SOLAS, усиление возможностей навигации, коммуникации, поисково-спасательных работ, оборудования судов, защита гражданских судов от пиратства и вооруженных нападений и т.д. В завершении сессии намечены выборы секретаря и заместителя секретаря на 2020 год.

Гудрат Гурбанов в ходе визита встретится с представителями Международной морской организации, членами иностранных делегаций, запланировано обсуждение актуальных вопросов в сфере морского транспорта, укрепления и повышения эффективности двустороннего сотрудничества и т.д., состоится обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Тимур Рзаев, Э.Т.