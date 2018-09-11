Азербайджан примет участие в Международном форуме «Каспий-2018»

С 14 по 17 сентября в Дагестане пройдет Международный молодежный образовательный форум «Каспий-2018».

Его организатором выступает Министерство по делам молодежи Республики Дагестан Российской Федерации при поддержке правительства РД, Федерального агентства по делам молодежи, Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций РД и Федерального агентства по делам национальностей.

В этом году Азербайджан на форуме будут представлять члены молодежного сектора Лезгинского национального культурного центра «Самур» Эдвик Гасанов и Рустам Азимов, представители общественной организации ЛАРС (Лакско-аварско-рутульско-цахурский культурный центр) Муслимат Сараманова и Исмаилова Салимат.

Директора форума по традиции назначили из числа активной молодежи. В этом году им был выбран Вали Арсланалиев, который на протяжении многих лет занимается общественной деятельностью и является председателем Координационного совета детских и молодежных общественных объединений РД.

Основная цель мероприятия - создание коммуникативной среды с помощью ресурсов общественных и государственных структур, бизнес-сообщества и других институтов для поддержки молодежных инициатив, содействия самореализации молодежи, повышения уровня ее компетенций и навыков.

В 2018 году форум пройдет в республике уже в шестой раз. Он имеет статус международного, поскольку участие в нем принимают не только россияне, но и жители ближнего зарубежья.

За 2 недели регистрации, с 21 августа по 3 сентября, посетить мероприятие изъявили желание 1330 человек. В этот период он стал одним из самых востребованных мероприятий в автоматизированной информационной системе «Молодежь России», войдя в тройку лидеров по количеству зарегистрированных участников.

Заявки поступили из 48 регионов России и 4 иностранных государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

Для участия были отобраны 250 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Организаторы подготовили насыщенную образовательную программу, которая включает в себя два основных направления - «Гражданское общество» и «Цифровая экономика». Участников ждут сессии, презентация собственных достижений и проектов, разработка карты будущего.

Помимо образовательных площадок, планируется яркая культурная программа. Также на территории форума будет действовать более 10 альтернативных площадок, на которых можно будет с интересом и пользой провести свой досуг.

Отметим, что «Каспий» – это социально-образовательный проект по обмену опытом между представителями молодежных некоммерческих организаций и профессиональных сообществ регионов России и прикаспийских государств. Он несет в себе добрые традиции единства, сплоченности и совместного развития регионов.

1news.az