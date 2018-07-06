Азербайджан примет участие в конкурсе Всемирной туристской организации

Всемирная туристская организация (World Tourism Organization – UNWTO) в партнерстве с испано-американской компанией Globalia объявила первый конкурс по туризму - крупнейшей в мире инициативе, посвященной выявлению стартапов, которые приведут к трансформации сектора туризма, говорится на сайте UNWTO.

Как следует из сообщения этой организации, действующей при ООН, туризм является одним из лучших развивающихся секторов для обеспечения экономического роста, создания рабочих мест, сокращения масштабов нищеты и содействия устойчивому развитию и миру.

На долю туристического сектора приходится 10% мирового ВВП, и эта сфера оказывает значительное влияние на вопросы экспорта, инвестиций, развития инфраструктуры и содействие социальной интеграции, стимулирует предпринимательство.

«Туризм привлекает все секторы к сотрудничеству и содействию достижению целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций», - отмечено в информации.

Как стало известно 1news.az, Азербайджан присоединился к участию в данном конкурсе UNWTO наряду с 163 странами мира.

Государственное агентство Азербайджана по туризму и Бюро по пропаганде туризма приглашают всех желающих к участию в конкурсе.

Жюри конкурса, состоящее из влиятельных инвесторов и корпораций, представителей крупных туристических компаний, будет оценивать проекты по потенциальному влиянию на развитие туристической сферы, бизнес-модели, инновациям, критериям устойчивости.

Рекомендуется, чтобы проекты были реализованы в следующих областях:

- «Будущие поездки» - инновационные проекты

- «Различные виды туризма» - тематические направления туризма (гастрономический, спортивный и приключенческий туризм)

- Проекты, направленные на снижение вредного воздействия на окружающую среду посредством новых технологий

- Локальные проекты по развитию региональных туристических возможностей в стране.

Лада Евграшина, Г.Р.