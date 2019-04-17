Азербайджан представлен на международной выставке в Алматы – ФОТО

Государственное агентство по туризму и Бюро по туризму Азербайджана принимают участие в Казахстанской международной выставке «Туризм и Путешествия», которая стартовала 17 апреля в Алматы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по туризму, на выставке республику представляют 11 туристических компаний.

Представители Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана примут участие в конференции и «круглых столах», которые будут организованы в рамках выставки.

На стенде площадью 63 квадратных метра, разработанном в соответствии с новым туристическим брендом, демонстрируются видеоролики, размещены печатные материалы, пропагандирующие туристический потенциал АР.

Ежегодная выставка «Туризм и Путешествия» - KITF 2019 презентует предложения более 350 компаний из 25 стран мира, среди которых туроператоры и турагентства, авиакомпании и авиаагентства, национальные и региональные туристические организации, представители объектов размещения – отелей, лечебно-оздоровительных и медицинских центров, разработчики и поставщики IT-технологий в туризме, недвижимости за рубежом и другие.

А.А.