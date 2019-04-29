Азербайджан представлен на международном фестивале в Киеве - ФОТО

В Киеве состоялся 12-й Международный съезд студентов International student gathering, организованный при поддержке турецкой студенческой организации UDEF.

Как сообщает 1news.az, аналогичные съезды по случаю Международного дня солидарности молодежи состоятся в 91 городе 51 страны при поддержке разных турецких структур.

В Киеве гостями мероприятия, которое прошло на территории Исламского культурного центра, также стали представители Института имени Юнуса Емре в Киеве, Объединения турецких бизнесменов TİKA, компании TURKISH AIRLINES и др.

Студенты из разных стран, которые получают образование в Украине, оформили тематические локации и подготовили выступления для праздничного концерта.

Подобные мероприятия позволяют студентам-иностранцам лучше узнать Украину, познакомиться с украинцами, а также представить свои родные страны. Организаторы стремятся создать ощущение мирового братства, условия для лучшего понимания статуса их стран, исламских ценностей, культуры, истории и т.д.

Азербайджанскую локацию организовала общественный деятель, журналист Марина Гончарук. Здесь были представлены предметы быта, сувениры из Азербайджана, литература и многое другое. На организованном концерте выступили известный азербайджанский поэт Шахрияр Дел Герани, победительница поэтического фестиваля, посвящённого Азербайджану, вице-президент Ассоциации украинских писателей Людмила Дядченко, а также украинская ведущая, тележурналистка Айнура Алиева. Среди почетных гостей фестиваля был известный украинский общественно-политический деятель Роман Сулейманов.

«Я, как политический деятель, как человек, который ценит и глубоко переживает за все ценности, благодарен за проведение таких мероприятий, которые дают нам возможность познавать культуру других стран. Такие международные съезды важны для Украины, потому что мы можем увидеть всю красоту и особенности различных наций и исламских ценностей.

Таким образом, мы придерживаемся межнациональной толерантности, принципов терпимости.

Подобные мероприятия объединяют нас и дают возможность обменяться традициями и культурами. Именно понимание сможет способствовать устранению межнациональных конфликтов. Показателем национального самосознания выступает общее доброжелательное отношение к своим соотечественникам, которые являются гражданами определенного государства. Украина движется в направлении сотрудничества и содружества с другими странами», - заявил Роман Сулейманов.

Организатор азербайджанской локации Марина Гончарук отметила, что гости фестиваля проявили большой интерес к локации, много рассказывали о своих впечатлениях от Азербайджана.

«Для меня большая честь в который раз популяризировать азербайджанскую культуру в Украине. Я очень благодарна Исламскому культурному центру за возможность представить Азербайджан на фестивале. К слову, организаторы отметили, что наша локация была одной из самых ярких и интересных. Благодарю турецкую общину и турецкие структуры в Украине за то, что они всегда ведут себя как настоящие братья азербайджанского народа. Также хочу отметить, что нам очень помогла Киевская городская библиотека имени Самеда Вургуна, за что хочу поблагодарить заведующую библиотекой Галину Чеботареву», - отметила Марина Гончарук.

Рустам Азимов