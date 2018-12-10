Азербайджан поддержал Турцию на сессии Международной морской организации - ФОТО

Азербайджанская делегация провела ряд важных встреч в Лондоне, в ходе прошедшей юбилейной, 100-й, сессии Ассамблеи Международной морской организации (IМО).

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного морского агентства Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Турал Мусеибов, делегацию Азербайджана на сессии возглавлял директор агентства Гудрат Гурбанов.

На сессии были обсуждены вопросы безопасности мореплавания, охраны на море, предотвращения кораблекрушений, юрисдикции, охраны морской среды, новых стандартов спускаемых на воду кораблей, охраны жизни людей на море, предотвращения загрязнения моря, перевозки грузов и контейнеров, предотвращения нападений на суда.

Также были обсуждены вопросы морских учений и тренингов, применения документов IMO, повышения потенциала для новых мероприятий в морской сфере, безопасной перевозки мигрантов морскими путями и т.д.

Участников сессии тепло приветствовала принцесса Великобритании Анна Элизабет Элис Луиза, пожелавшая им успехов.

В ходе сессии были обсуждены проверки, проведенные IMО в турецком представительстве Ллойда на предмет соответствия новых строящихся судов стандартам и их применению. В ходе обсуждения руководство азербайджанской делегации оказало турецким коллегам всестороннюю поддержку. После обсуждения вопрос соответствия деятельности турецких представителей стандартам был вынесен на обсуждение и одобрен большинством голосов.

В рамках мероприятия азербайджанская делегация провела ряд двусторонних встреч и обсуждений актуальных вопросов с представителями IMO и членами других делегаций. На них было отмечено, что благодаря деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева, его продуманной, решительной и дальновидной политике Азербайджан развивается во всех сферах. Наряду с развитием азербайджанской экономики развивается и сфера морского транспорта и грузоперевозок, которой глава государства уделяет большое внимание.

В ходе сессии отличившимся были вручены «Международная морская медаль» и «Медаль за заслуги на море». Также были выбраны председатель и заместители председателя Международной морской организации на 2019 год.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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