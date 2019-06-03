Азербайджан отказался от покупки самолетов Boeing 737 MAX-8

Национальный авиаперевозчик Азербайджана отказался от покупки самолетов Boeing 737 MAX-8.

Об этом сообщили 1news.az в ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

«Мы проинформировали корпорацию Boeing о расторжении контракта по закупке в общей сложности 10 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX-8», - сказали в ЗАО.

В «Азербайджанских Авиалиниях» также сообщили, что в настоящее время ведутся переговоры и изучаются возможности закупки пассажирских воздушных судов у других крупнейших производителей.

Отметим, что в апреле 2017 года азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines и корпорация Boeing подписали контракт на приобретение 10 самолетов Boeing 737 MAX-8. Общая стоимость контракта составляла порядка одного миллиарда долларов. Поставки должны были быть осуществлены в течение трех лет.

Напомним, что 29 октября 2018 года и 10 марта этого года два самолета этого типа потерпели крушение. Ряд авиакомпаний объявило о временной приостановке использования Boeing 737 MAX-8 до выяснения результатов расследования происшествия.

Авиакомпания AZAL на сегодняшний день эксплуатирует такие самолеты, как Boeing 787, Boeing 767, Boeing 757, а также самолеты Airbus 340, Airbus 320, Airbus 319 и Embraer 190.

1news.az