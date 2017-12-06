Азербайджан отчитался по обязательствам перед ОПЕК за ноябрь  

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в ноябре 2017 года составил 790,7 тыс. баррелей против 800,6 тыс. баррелей в октябре, и этот показатель по-прежнему отвечает взятым перед ОПЕК обязательствам, следует из пресс-релиза Министерства энергетики Азербайджана.

Из ноябрьского суточного объема 735,8 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, а 54,9 тыс. баррелей – на конденсат.

Напомним, что согласно договоренностям перед ОПЕК, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки до уровня ниже 800 тыс. бар/сутки.

По данным Минэнерго, ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в ноябре текущего года составил 643,4 тыс. баррелей, 54,9 тыс. баррелей конденсата и 15 тыс. баррелей нефтепродуктов.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в ходе министерской встречи в Вене 30 ноября договорились о продлении соглашения о стабилизации в добыче нефти до конца 2018 года.

Лада Евграшина, Г.Р.