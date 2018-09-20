Азербайджан опустился на три строчки в рейтинге ФИФА

ФИФА обнародовала очередной рейтинг национальный сборных. Как сообщает 1news.az, сборная Азербайджана по футболу ухудшила свое положение в рейтинге, опустившись на три позиции, и теперь занимает 108-ое место.

Национальная команда потеряла 5 очков, и теперь у нее 1002 балла. В сентябре Азербайджан в Лиге Наций сыграл вничью с Косово (0:0) и Мальтой (1:1).

Соперники сборной Азербайджана по Лиги наций расположились следующим образом: Фарерские острова – 92-ое место, Косово – 138-ое, Мальта – 183-ое.

Первое место в рейтинге делят сборные Бельгии и Франции. На третьем позиции идут бразильцы.

Теймур Максутов