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Азербайджан опустился на три строчки в рейтинге ФИФА

Сегодня в 12:43 ~ 1 минута на чтение 231
Азербайджан опустился на три строчки в рейтинге ФИФА

ФИФА обнародовала очередной рейтинг национальный сборных. Как сообщает 1news.az, сборная Азербайджана по футболу ухудшила свое положение в рейтинге, опустившись на три позиции, и теперь занимает 108-ое место.

Национальная команда потеряла 5 очков, и теперь у нее 1002 балла. В сентябре Азербайджан в Лиге Наций сыграл вничью с Косово (0:0) и Мальтой (1:1).

Соперники сборной Азербайджана по Лиги наций расположились следующим образом: Фарерские острова – 92-ое место, Косово – 138-ое, Мальта – 183-ое.

Первое место в рейтинге делят сборные Бельгии и Франции. На третьем позиции идут бразильцы.  

Теймур Максутов

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