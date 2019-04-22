Азербайджан оказал гуманитарную помощь беженцам из Бурунди

В ответ на обращение Верховного комиссариата ООН по беженцам к членам организации, по поручению Президента Азербайджана выделено 30 тысяч долларов США в целях оказания гуманитарной помощи беженцам из Бурунди.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, данные средства будут направлены на неотложное обеспечение потребностей бурундийских беженцев, проживающих в Танзании, Конго, Руанде и Уганде, поощрение их возвращения на родину и поддержку их реинтеграции в общество.

Следует отметить, что для осуществления деятельности, указанной в «Плане региональной помощи бурундийским беженцам в 2019-2020 годах», требуется 296,4 миллиона долларов.

Данная сумма требуется для обеспечения потребностей беженцев в еде, скорой помощи, образовании их детей и т.д.

1news.az