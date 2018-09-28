1news.az
Спорт
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Шахрияр Мамедьяров и Теймур Раджабов обыграли армян во главе с Ароняном

Сегодня в 19:15 ~ 1 минута на чтение 3229
Шахрияр Мамедьяров и Теймур Раджабов обыграли армян во главе с Ароняном

Мужская сборная Азербайджана по шахматам одержала победу над Арменией на Всемирной шахматной Олимпиаде.

Как сообщает 1news.az, сегодня в Батуми проходят партии пятого тура. Мужская сборная, которая до этого одержала четыре победы, играла против Армении, и смогла одержать победу в принципиальной встрече.

На первой доске Шахрияр Мамедъяров черными обыграл Левона Ароняна, а на второй Теймур Раджабов белыми поставил мат Габриэлю Саркисяню. На третьей Аркадий Найдич черными проиграл Гранту Мелкуняну. А на четвертой Рауф Мамедов белыми сыграл вничью с Хайком Мартиросяном.

Таким образом, после 5 туров сборная набрала 10 очков и продолжает лидировать.

Теймур Максутов

Telegram WhatsApp

3 229

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Спорт

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net