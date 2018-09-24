Азербайджан обратился с предложениями к ОИС в целях принуждения Армении к соблюдению международного права

24 сентября в Нью-Йорке (США) министр иностранных дел Азербайджана выступил на 3-ем заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по поводу оккупации Арменией, осуществленной против Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, поприветствовав участников заседания, Э.Мамедъяров отметил, что с самого начала конфликта ОИС, на основе соответствующих резолюций СБ ООН, оценила действия Армении на азербайджанских территориях в качестве оккупации и в самой резкой форме осудила применение силы против Азербайджана и оккупацию его территорий.

«Пользуясь данной возможностью хотел бы в очередной раз выразить благодарность государствам-членам ОИС за поддержку справедливой позиции Азербайджана и демонстрации солидарности с нашей страной.

С начала конфликта уже прошло более четверти века. Несмотря на это, Армения демонстрируя неуважение требованиям СБ ООН и резолюциям генассамблеи ООН, а также решению других международных организаций и позиции отдельных государств, а также грубо нарушив нормы и принципы международного права, продолжает незаконную оккупацию территорий Азербайджана.

Армения регулярно создает препятствия процессу урегулирования конфликта, наряду с этим отказывается вести переговоры, нацеленные на результат, осуществляет различные провокации для осложнения ситуации и пытается закрепить оккупацию территорий Азербайджана. Грубо нарушая Женевскую конвенцию от 1948 года Армения продолжает незаконное заселение оккупированных территорий, в том числе беженцами из Сирии и другими лицами армянского происхождения.

Недавно в Армении была свергнута военная диктатура и поменялось руководство страны. Ожидалось, что новое правительство Армении, как оно заявляло ранее, будет уважать нормы и принципы международного права.

К сожалению, новое руководство Армении решило продолжить путь своих предшественников и начало озвучивать провокационные заявления, которые наносят серьезный урон продолжающимся переговорам по урегулированию конфликта», - отметил министр.

По его словам, принимая во внимание нестабильное политическое развитие в Армении, а также неопределенность происходящего внутри страны, не исключается, что последние заявления и шаги нового премьер-министра Армении направлены на превращение ситуации в военное противостояние.

«Ответственность за все последствия данного негативного сценаря полностью ляжет на плечи Армении.

Мы надеемся, что солидарность стран-членов ОИС со справедливой позицией Азербайджана и поддержка территориальной целостности нашей страны превратятся в более конкретные, практичные и эффективные меры направленные на соблюдение Армениейс норм и принципов международного, права, соответствующих резолюций СБ ООН и решений ОИС.

В связи с этим мы рассматриваем контактную группу в качестве внушительной платформы для обсуждения, определения и выработки практических шагов по осуществлению соотвествующих решений организации в связи с конфликтом. Практические меры выработанные и подготовленные Азербайджаном в рамках данной группы должны быть представлены министериалю ОИС для рассмотения и принятия, а также самой организации в целях их реализации.

После подробного рассмотрения соответствующих решений ОИС по армяно-азербайджанскому конфликту мы определили ряд мер, которые внесут вклад в практическое осуществление данных решений. Предложенные сегодня нами меры будут выдвинуты генсеком ОИС на осонове нашего сегодняшнего решения.

Мы предлагаем, генсеку ОИС:

1. В соответствии с резолюциями ОИС распространил Вербальную ноту, отражающую памятку об инструктаже постоянных представителей стран-членов ОИС в международных и региональных организациях по поводу поддержки усилий Азербайджана, нарпавленных на прекращение агрессии Азербайджана.

2. Выработать и подготовить предложения по поводу возможного вклада стран-членов ОИС и секретариата организации в информирование международной общественности о массовом истреблении вооруженными силами Армении мирных азербайджанцев в азербайджанском городе Ходжалы в 1992 году.

3. Предотвратить передачу Армении какого-либо вооружения или военной техники, запретить любое посещение или деятельность физических и юридических лиц государств в оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана и прилегающие районы, обратиться к странам-членам ОИС в целях предотвращения оказания любой помощи, способствующей продолжению оккупации территорий Азербайджана.

4. Обратиться к странам-членам ОИС в целях информирования туристических организаций, турагентств, а также филиалов, осуществляющих деятельность на их территориях, о неприемлемости рекламы туризма на оккупированных азербайджанских территориях, рекламы сепаратистского режима в рамках туристических выставок и других мероприятий.

5. Обратиться к государствам-членам ОИС в целях снижения уровня двусторонних отношений с Арменией для ее принуждения к соблюдению требований соответствуюших резолюций и решений ООН и ОИС по поводу армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

6. Начать международную кампанию в целях проетста против уничтожения Арменией культурного и исторического наследия Азербайджана на оккупированных территориях и повышения информированности международной общественности об этом.

7. Представить отчет со стороны стран-членов ОИС о реализации документов и решений организации по поводу армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта к очередной встрече глав МИД ОИС», - сказал Э.Мамедъяров.

Р.Д.