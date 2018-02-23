Азербайджан начнет сезон 2018/19 на 22-ой строчке в таблице коэффициентов УЕФА

Наступает решающая стадия еврокубкового сезона 2017/2018.

Как сообщает 1news.az, в Лиге чемпионов и Лиге Европы известны по 16 лучших клубов. Из 55 европейских стран, представители 43 уже завершили выступления в еврокубках. За исключением Бельгии, представители 13 стран, с наивысшим рейтингов в таблице коэффициентов УЕФА, продолжают сражения в еврокубках.

А это значит, что для стран, которые располагаются ниже 13-ой позиции можно готовить расклады на следующий сезон. Азербайджан сезон 2017/2018 завершил на 23-ей строчке. На той позиции, на которой и начинал сезон, завершив прошлый двумя строчками ниже.

Как известно, таблица коэффициентов УЕФА рассчитывается, исходя из результатов клубов, представляющих страну в еврокубках, за последние пять сезонов. И когда стерлись показатели клубов за сезон 2012/2013, Азербайджан опередил Беларусь с Болгарией, поднявшись на 23-ю строчку.

Но в новом сезоне придется вернуть должок Беларуси, которая обойдет Азербайджан за счет того, что потеряет меньше баллов после того, как сотрутся результаты за сезон 2013/2014. У Азербайджана на данный момент 19,125 балла. В сезоне 2013/2014 наши клубы общими усилиями набрали 2,500 балла. Соответственно, сезон 2018/2019 Азербайджан начнет с 16,625 баллами. У Беларуси этот показатель будет равняться 16,875. Сейчас у них 18,625.

Но это не значит, что Азербайджан опуститься в таблице. Напротив, наша страна поднимется на 22-ую строчку. Произойдет это благодаря Румынии (20,450) и Израилю (21,750), у которых сотрутся 6,875 и 5,750 балла соответственно. У Румынии останется 13,575 балла, и она совершит гигантское падение с 20-ой строчки на 30-ую. А еще два сезона назад Румыния располагалась в числе 15 лучших стран, благодарю чему, даже в этом сезоне, была представлена в еврокубках 5 клубами. Что касается Израиля, то эта страна с 16 баллами опустится на 25 место.

Азербайджан мог бы подняться еще на одну строчку, но феноменальное выступление шведского «Эстерсунда» в этом сезоне, который вчера напоследок обыграл лондонский «Арсенал» в гостях, позволила Швеции сильно прибавить в рейтинге. У шведов в преддверии нового сезона будет 16,775, что незначительно выше, чем у Азербайджана.

Теймур Максутов