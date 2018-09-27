Азербайджан может завоевать «бронзу» на чемпионате мира по дзюдо – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Азербайджан поборется за «бронзу» в смешанных командных соревнованиях чемпионата мира по дзюдо в Баку.

Как сообщает 1news.az, сегодня последний - восьмой день чемпионата мира.

Первым соперником сборной Азербайджана, которая начала борьбу с 1/8 финала, стала сборная Австрии. Азербайджан одолел соперника со счетом 4:1, но в четвертьфинале уступил Японии (2:4). В утешительном блоке сборная обыграла Голландию (4:2), и поборется за бронзовую медаль.

В составе сборной 5 женщин и 6 мужчин - Сакина Заирова, Ичинхорлу Мунхцедев (по 57 кг), Аида Бахышова, Гюнель Гасанли (по 70 кг), Ирина Киндзерска (+70 кг), Гидаят Гейдаров, Рустам Оруджев (по 73 кг), Мамедали Мехтиев, Турал Сафгулиев (по 90 кг), Шахин Гахраманов и Ушанги Кокаури (оба +90 кг).

В смешанных командных соревнованиях женщины состязаются в весовых категориях 57 кг, 70 кг и +70 кг, мужчины - 73 кг, 90 кг и +90 кг.

Теймур Максутов