Азербайджан может присоединиться к договору Ирана и Пакистана по борьбе с терроризмом на границах - Мубариз Ахмедоглу

Недавно премьер-министр Пакистана Имран Хан побывал в Тегеране, где был обсужден весь спектр отношений между двумя соседними странами.

Ситуация в двух странах в настоящее время требует серьезного обсуждения. Визит премьер-министра Пакистана в Иран правильнее расценивать как начало этого обсуждения. Потому что ирано-пакистанская граница в последнее время входила в круг интересов деструктивных сил. Некие силы с иранской стороны готовят провокации против Пакистана. Позднее мы видим продолжение этого со стороны Пакистана. В настоящее время Пакистан за два раза возвращал 50 иранских пограничников в Иран. Однако 5 пограничников все еще находятся под арестом в Пакистане. Президент Ирана обратился к руководству Пакистана, глава МИД Ирана Дж.Зариф отправился в Исламабад из-за этого вопроса.

Весьма вероятно, что соглашение, подписанное между двумя странами с целью предотвращения деятельности террористических сил, будет высоко оценено. Комментируя соглашение, один из иранских экспертов, руководитель редакции "Новости" телеканала "Sahar Azeri" Мехрафза призвал Азербайджан присоединиться к этому сотрудничеству. По мнению одной из групп в Иране, Азербайджан якобы отказывается сотрудничать с государствами региона, мусульманскими странами в нагорно-карабахском вопросе. Обращается только к государствам Запада. Если будет сотрудничать с мусульманскими странами, то нагорно-карабахский вопрос будет решен быстрее.

Во-первых, Азербайджан является сторонником альтернативного посредничества в нагорно-карабахском урегулировании, и поэтому неоднократно подвергался критике со стороны как МГ ОБСЕ, так и Армении. Минская группа ОБСЕ работает на основе механизма консенсуса; если Армения сама не даст согласия на какой-либо вариант, то этот вариант не будет принят. Поэтому Минская группа является безальтернативным вариантом для Армении, а Азербайджан ищет альтернативу; по крайней мере, удастся избежать механизма консенсуса. Поэтому Азербайджан пытается сделать так, чтобы ООН и ЕС также присоединились к посредничеству. Азербайджан принял и готов принять все выдвигаемые в связи с посредничеством инициативы.

Во-вторых, резолюции ОИК по нагорно-карабахскому вопросу показывают высокий уровень отношений этой организации с Азербайджаном.

И в-третьих, Исламская Республика Иран предложила посредничество в нагорно-карабахском конфликте. Азербайджанская сторона приняла это. И даже один из визитов министра иностранных дел Азербайджана Э.Мамедъярова в Иран был посвящен именно тому, что Азербайджан принимает посредничество Ирана и заинтересован в этом. Пресса и эксперты Ирана могут в отдельности узнать у МИД Ирана конкретные позиции Азербайджана и Армении к посреднической миссии Ирана. Это армянская сторона не приняла посредничества Ирана, и Азербайджан даже предложил Ирану совместно предпринять определенные шаги для того, чтобы Армения согласилась на посредническую миссию Ирана. Иранская сторона не заметила и этого.

Если Иран подписывает договор об охране безопасности границ с Пакистаном, то это окажет положительное влияние. Пакистан не устанавливал отношений с Арменией из-за нагорно-карабахского конфликта. Однако между Пакистаном и Азербайджаном с географической точки зрения расположен Иран. Иран может предложить Пакистану защиту оккупированных границ Азербайджана от террористов. Пакистан и Азербайджан сразу скажут "да" на это предложение. Нагорно-карабахский конфликт может быть решен в кратчайшие сроки.

Глава Центра политических технологий и инноваций Мубариз Ахмедоглу