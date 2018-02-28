Азербайджан и ЮАР видят большие перспективы для торгово-экономического сотрудничества

Азербайджан и ЮАР имеют большие возможности для развития торгово-экономического сотрудничества, в частности, в сфере сельского хозяйства, машиностроения, туризма, сообщил глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Руфат Мамедов на мероприятии «Информационный день ЮАР в Азербайджане».

Мероприятие посвящено презентации инвестиционных возможностей ЮАР.

По словам Р.Мамедова, в Азербайджане зарегистрированы и работают 5 компаний из ЮАР, и есть перспективы для расширения товарооборота и взаимного инвестирования между двумя странами.

«Большую роль в нашем сотрудничестве должен сыграть частный бизнес», - считает Р.Мамедов.

Лада Евграшина, Г.Р.