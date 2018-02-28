Азербайджан и ЮАР договорились помогать своим компаниям наладить двустороннее сотрудничество

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и посольство ЮАР в Турции и Азербайджане подписали меморандум о взаимопонимании в рамках «Информационного дня презентации инвестиционных возможностей ЮАР в Азербайджане».

Документ был подписан главой AZPROMO Руфатом Мамедовым и послом ЮАР в Турции и в Азербайджане Пуле Исааком Малефане.

Меморандум касается обмена информацией по инвестиционным и торговым возможностям между двумя странами, а также предусматривает, что посольство ЮАР будет оказывать поддержку работе азербайджанских компаний в ЮАР, а AZPROMO поможет в работе компаниям ЮАР в Азербайджане.

Документ охватит разные виды сотрудничества в области поощрения торговли и инвестиций между двумя странами.

Лада Евграшина, Г.Р.