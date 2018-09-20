Азербайджан и НATO завершили масштабный совместный проект

Национальное агентство по очистке территорий Азербайджана от мин (ANAMA) завершило реализацию совместного с Североатлантическим альянсом проекта «Джейранчель».

Как сообщает 1news.az, проект реализован совместно с правительством Азербайджана и NATO-NSPA (Агентство НАТО по материально-техническому обеспечению).

Отметим, что проект «Джейранчель» предусматривал очистку от мин и неразорвавшихся боеприпасов расположенного на азербайджано-грузинской границе в Газахском районе Азербайджана участка земли общей площадью более 64 миллионов квадратных метров.

В 1955-1991 годах здесь располагался самый большой военный полигон советской армии на Южном Кавказе. Основная опасность в Джейранчеле – заминированные участки и неразорвавшиеся боеприпасы, которые представляли угрозу для местного населения и проходящих тут службу пограничников.

Отметим, что в ходе реализации первой фазы проекта (в 2012-2014 годах) было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 19 кв. километров территории, обнаружено 14 тысяч 654 неразорвавшихся боеприпаса и 173 противотанковые мины.

В ходе реализации второй фазы проекта (в 2014-2016 годах) было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов свыше 25 кв. километров территории, обнаружено 1553 неразорвавшихся боеприпаса.

Третья фаза проекта была реализована в 2017-2018 годах, в ходе нее очищено около 22 кв. километров территории Азербайджана, обнаружено и обезврежено 2146 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

50% финансирования проекта обеспечило правительство Азербайджана, остальные 50% - NAMSA. Основной международный донор – Венгрия. С этой целью правительство этой страны сделало взнос в размере 100 тысяч евро. На заседании в штаб-квартире НАТО Турция как лидирующая страна 3-й фазы проекта и Азербайджан как страна-получатель выразили свою признательность правительству Венгрии.

В числе доноров проекта также находятся Турция, США, Норвегия, Япония, Финляндия, Исландия, Латвия, Великобритания и другие страны.

Тимур Рзаев, Э.Т.