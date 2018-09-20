Азербайджан и НАТО согласны: Роль женщин в развитии общества незаменима

В Баку проходит конференция высокого уровня, посвященная роли женщин в поддержании международного мира и безопасности.

Конференция проходит при участии заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер и спецпредставителя генсека НАТО по теме «Женщины, мир и безопасность» Клэр Хатчинсон.

Усилия Североатлантического альянса по гендерным вопросам базируются на резолюции Совета Безопасности ООН №1325, которая была единогласно принята в октябре 2000 года. Это стало первым документом такого уровня, в котором отражалась проблема беспрецедентного влияния конфликтов на девочек и женщин. В последующие годы было принято еще 7 документов, которые расширяли охват этой темы.

В НАТО в течение последних 9 лет углубили работу в этом направлении, применив принципы деклараций на практике и адаптировав их в контексте повестки дня Альянса.

«Политика НАТО по гендерному вопросу опирается на три ключевых принципа – интеграция, инклюзивность и целостность, которые, в свою очередь, опираются на такие ценности Альянса, как личные свободы, демократия, права человека и верховенство права», - сказала на открытии конференции в Баку Роуз Гетемюллер.

Она отметила, что НАТО прикладывает значительные усилия для укрепления роли женщины в участии во всех сферах жизни. Так, еще лет 30 назад многие позиции в рамках НАТО были закрыты для женщин. Сегодня же женщинам доступны 85% позиций, сказала она.

«Если вы стремитесь к развитию, не стоит игнорировать потенциал значительной части своего населения, которую составляют женщины. В НАТО мы четко следуем этому принципу», - сказала Гетемюллер.

Сама Роуз Гетемюллер является ярким примером эффективности проводимой в Альянсе политики: она – первая женщина на посту заместителя генерального секретаря Альянса.

«Надеюсь, что следующим генсекретарем нашей организации станет женщина», - сказала она.

Азербайджанскую сторону на открытии конференции представляла глава Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова. Она рассказала о достижениях Азербайджана в деле поддержки участия женщин в социально-экономической и политической жизни страны.

Приведя пример из истории страны, она сказала, что Азербайджан был первой страной на мусульманском Востоке и одним из первых государств мира, где женщинам было предоставлено избирательное право. Сегодня женщины в стране представляют значительную часть депутатов парламента.

«При поддержке главы государства в Азербайджане создана сильная законодательная база, поддерживающая гендерное равенство. Социально-экономическая программа развития страны также открывает большие возможности для женщин», - сказала Хиджран Гусейнова и добавила, что на сегодняшний день ведется активная работа по повышению участия женщин, живущих в регионах, в экономической жизни.

Основной проблемой для Азербайджана остается неурегулированный нагорно-карабахский конфликт, подчеркнула глава Госкомитета, отметив, что женщины и девочки составляют значительную часть его жертв.

«Жертвами армянской агрессии стали 34 азербайджанских ребенка: 14 из них погибли, 20 ранены. Самым маленьким ребенком, погибшим в результате конфликта, стала полуторагодовалая девочка», - сказала Хиджран Гусейнова.

Она подчеркнула, что Азербайджан выступает за мирное разрешение конфликтов в мире и стремится найти мирное решение и нагорно-карабахскому конфликту.

Елена Остапенко, Э.Т.